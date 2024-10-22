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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس المجلس الوطني للتدريب: مصر جذبت استثمارات بـ40 مليار دولار آخر 4 سنوات

صفوت النحاس
صفوت النحاس
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أكد المستشار صفوت النحاس رئيس المجلس الوطني للتدريب  ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الاستثمار هو المحرك الاساسي لدعم الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار خلال كلمته في المؤتمر العربي للجودة والاستثمار، أن اهم المجالات المتاحة للاستثمار في مصر هي قطاع الرعاية الصحية، قطاع التكنولوجي، والزراعة والصناعة والتعليم ووسائل النقل، والسياحة.

وأشار إلى أن مصر جذبت استثمارات اجنبية بقيمة 40 مليار دولار في اخر 4 سنوات بفضل سعي الدولة والحكومة المصرية في خلق مناخ جيد وجاذب للاستثمار .

وذكر خلال كلمته ان الدولة المصرية أعادت دمج وزراة الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة وهذا يعد مؤشرا جيدا من الدولة المصرية للاهتمام بجذب الاستثمار الأجنبي.
ويستهدف المؤتمر العربي للجودة والاستثمار رؤية شاملة تركز على ضرورة تطبيق مبادئ الجودة والحوكمة في منظمات الأعمال ومدي تأثيرها على جودة الاستثمار بشكل مباشر.

وتناقش جلسات المؤتمر 
الالتزام بالمعايير الدولية يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي.

ودور الحكومة والسياسات في دعم الجودة والاستثمار.

كما يناقش المؤتمر تطوير نظم الإدارة في الرياضة لوضعها في خريطة الاستثمار.

والاعتماد الدولي مستقبل الاستثمار في الوطن العربي.

والتحكيم التجاري يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي.

فضلا عن جودة القوانين الوطنية وتأثيرها على الاستثمار المحلي والأجنبي.

وجودة التدريب المهني ودورة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ويناقش أيضا تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد والاستثمار.

والحوكمة ودورها في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

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