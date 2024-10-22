"لم يكن قدوة للشباب".. مرافعة نارية من النيابة في قضية أحمد فتوح

لم يكن قدوة للشباب لتعاطيه الحشيش والقيادة برعونة.. بتلك الكلمات افتتحت النيابة العامة مرافعتها خلال جلسة محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة جنايات مطروح، بتهمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

واضاف ممثل النيابة خلال المرافعة، أن المتهم ارتكب جرائم عمدية، حيث إنه أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى، وقاد سيارته تحت تأثير المادة المخدرة مما ادرى إلى اصطدامه بالمجنى عليه ووفاته.

كما أوضح ممثل النيابة العامة، أن النيابة أشارت فى بياناتها مرارا وتكرارا إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، حفاظًا على حياة المواطنين، ولكن صم المتهم أذنيه، تلك النداءات المتكررة، فكانت النتيجة الأليمة أنه لم يمزق جسد المجني عليه بسيارته الطائشة فحسب بل مزق أرواح أسرة بأكملها.



تحقيقات النيابة

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحمد فتوح قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم أحمد فتوح على المادة المخدرة المشار إليها



قرار المحكمة

وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، الثلاثاء، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وبعضوية كل من المستشار أمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي، والمستشار حسام محمد احمد الصياد، وسكرتير المحكمة حسن عمر؛ تأجيل محاكمة أحمد فتوح لجلسة 16 نوفمبر لمرافعة الدفاع.