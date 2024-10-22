عبدالوهاب: نستهدف خلق مناخ استثماري لتحقيق التقارب الحكومي والخاص

أكد الدكتور مدحت عبد الوهاب، أمين عام المجلس الوطني للتدريب، أن الهدف من المؤتمر العربي للجودة والاستثمار، يستهدف مناقشة وبحث سبل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شأن ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق التنمية وخلق مناخ استثماري في مصر.

وشدد خلال فعاليات الملتقي الذي عقد برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية التكاتف بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد فرص للتعاون من أجل دعم الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وقال عبد الوهاب: الاقتصاد هو العنصر الرئيسي لأمان أي دولة ونهضتها، مؤكدا أن تذليل العقبات أمام الاستثمار يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني والنهوض بمجتمعنا بين دول العالم.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار في نسخته الأولي 2024 بجمهورية مصر العربية.

ويطرح المؤتمر رؤية شاملة تركز على ضرورة تطبيق مبادئ الجودة والحوكمة في منظمات الأعمال ومدي تأثيرها على جودة الاستثمار بشكل مباشر.

وتناقش جلسات المؤتمر

الالتزام بالمعايير الدولية يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي.

ودور الحكومة والسياسات في دعم الجودة والاستثمار.

كما يناقش المؤتمر تطوير نظم الإدارة في الرياضة لوضعها في خريطة الاستثمار.

والاعتماد الدولي مستقبل الاستثمار في الوطن العربي.

والتحكيم التجاري يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي.

فضلا عن جودة القوانين الوطنية وتأثيرها على الاستثمار المحلي والأجنبي.

وجودة التدريب المهني ودورة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ويناقش أيضا تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد والاستثمار.

والحوكمة ودورها في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.