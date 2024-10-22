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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأحد.. "أكتوبر 73 إرادة شعب" في ملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر
ملتقى الهناجر
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 يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "أكتوبر ٧٣ إرادة شعب"، وذلك فى السابعة من مساء يوم الأحد ٢٧ أكتوبر الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

وتأتي الندوة فى إطار أنشطة وفعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويتحدث فيها كلٌ من الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، اللواء الدكتور محمد الهمشري المتخصص فى الاستراتيجيات وإدارة الأزمات والمخاطر بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء أركان حرب هشام الهناوي مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، اللواء الدكتور أحمد الشحات الخبير في شئون الأمن الإقليمي والدولي .

كما يتحدث فى الملتقى، الأستاذة الدكتورة أميرة جمال رئيس قسم الصحة العامة بجامعة قناة السويس، الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مدير تحرير الأهرام، الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى بدار الإفتاء المصرية .

وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما تقدم فرقة "شموع" بقيادة المطرب الكبير "سعيد عثمان" بباقة من أجمل الأغانى الوطنية التى سجلت بطولات رجال القوات المسلحة الباسلة فى انتصارات أكتوبر المجيدة .

استراتيجيات الأزمات والمخاطر اكتوبر الجاري اكاديمية ناصر العسكرية الدكتورة ناهد عبد الحميد الدراسات الاستراتيجية القوات المسلحة الفنان شادي سرور بمركز الهناجر للفنون جامعة قناة السويس أ ذكرى نصر أكتوبر المجيد رجال القوات المسلحة قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال قطاع شئون الإنتاج الثقافي مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور مركز الدراسات الأستراتيجية