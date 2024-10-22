«أسنان الفيوم» تحتفل بطلابها وتكرّم أعضاء هيئة التدريس.. صور

شهد الدكتورة لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية طب الأسنان، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور مها القرشي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة ومدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والاداريين والطلاب وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالكلية.

في بداية كلمتها أكدت الدكتورة لمياء إبراهيم أن المرحلة الجامعية تعد مرحلة مليئة بالتحديات والفرص مشيرةً إلى أهمية اكتساب الثقة بالنفس والالتزام في الدراسة والتفاني في العمل، كما أضافت أن الدراسة بالكلية لا تقتصر على التعلم النظري فقط بل تسهم في اكتساب مهارات عملية تساعد في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

كما رحبت الدكتورة مها القرشي بالطلاب الجدد في رحاب كلية طب الأسنان، وأكدت أن إدارة الكلية تسعى دائمًا إلى توفير كافة سبل الراحة في العملية التعليمية، وأضافت أن الكلية على أتم الاستعداد لاستقبال المقترحات والشكاوى المقدمة من الطلاب في أي وقت، داعيةً الطلاب إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية لأنها تساهم في توسيع دائرة المعارف وتعزيز العلاقات الاجتماعية.

وتحدث الدكتور عماد عبد السلام في كلمته عن دور طالب كلية طب الأسنان في الاستعداد للمستقبل المهني، مشيراً إلى أهمية التخطيط للمستقبل بدءًا من الالتحاق بالكلية ووضع خطط وتوجهات فعالة لبناء المستقبل المهني بشكل صحيح، وذلك من خلال السعي والاجتهاد وتنمية المهارات وتطوير القدرات.

كما هنأ الدكتور وائل طوبار الطلاب الجدد بالالتحاق بكلية طب الأسنان والتي تعتبر من الكليات المميزة بالجامعة، وأشار إلى أن حفل الاستقبال يهدف في المقام الأول إلى كسر الحاجز بين إدارة الكلية والطلاب، مضيفًا أن كلية طب الأسنان قدمت العديد من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة، وخير دليل على ذلك حصول طلاب من أبناء الكلية على المراكز الأولى في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية في عامين متتاليين.

وفي ختام الحفل تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب المميزين في الأنشطة الطلابية.

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