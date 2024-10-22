السوبر المصري.. وزير الرياضة يطير إلى الإمارات لاحتواء أزمة ثلاثي الزمالك

يغادر بعد قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة القاهرة إلي دولة الإمارات العربية المتحدة فى طائرة السابعة ونصف لإحتواء أزمة ثلاثي الزمالك بعد تحويلهم للمحاكمة فى ابوظبى

يأتي سفر وزير الرياضة فى هذا التوقيت نظرا لتأزم موقف ثلاثي الزمالك والتدخل الرسمي علي مستوي الدولة نظرا للعلاقات القوية التي تربط مصر والإمارات علي جميع المستويات.

كشف مصدر خاص عن تدخل فى الساعات الأخيرة وزارة سيادية داخل مصر لمتابعة أزمة لاعبي الزمالك فى الإمارات بعد تحويلهم للمحاكمة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لموقع "البوابة نيوز" إن الجهة السيادية طالبت الجميع بالالتزام التام بالصمت من أجل التدخل لاحتواء الموقف بعد تحويل نيابة ابوظبي ثلاثي الزمالك إلى المحاكمة.

أحالت نيابة أبوظبي ثلاثي الزمالك نبيل عماد وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي إلى المحاكمة وجلسة عاجلة غداً في الإمارات.

وكشف مصدر خاص أن أزمة الثلاثي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لاعبي الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة ما زالت تُلقي بظلالها على أجواء بطولة السوبر المحلي الذي تنظمه حاليا دولة الامارات العربية المتحدة بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن موقف ثلاثي الزمالك المحتجز حاليًا فى الإمارات بعد العرض علي النيابة يزداد سوءا بعد الاعتداء علي موظف الأمن بعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز؛ لأن دولة الإمارات تنفذ القانون على الجميع والمخطئ يتحمل نتيجة أفعاله.

وأشار المصدر إلى أن النيابة فى ابوظبي قامت بتحويل ثلاثي الزمالك الي محاكمة عاجلة غدا الاربعاء.



وتابع المصدر أن تصالح فرد الأمن مع الثلاثي والتنازل أمام المحكمة ينهي الأزمة.



وخضع اللاعبان للتحقيق في النيابة الإماراتية بسبب اعتدائهما على أحد أفراد الأمن عقب مباراة بيراميدز، إلى جانب عبدالواحد السيد، مدير الكرة.

وتواصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك من أجل إنهاء أزمة لاعبي الزمالك مع فرد الأمن بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كاس السوبر المحلي وما ترتب عليها من أحداث، وفي نفس السياق قام خالد الدرندلي صباح اليوم بزيارة لاعبي الزمالك فى النيابة لاحتواء الأزمة.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر خاص، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أكدت عدم انسحاب الزمالك من نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، وخوض اللقاء الخميس المقبل، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي رفضت انسحاب الزمالك من نهائي السوبر نظرا للعلاقات القوية التي تربط مصر والإمارات.

وأشار المصدر، إلى إن وزارة الشباب والرياضة ترفض أي سلوك غير رياضي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو أي تجاوزات