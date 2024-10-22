تنفيذ قافلة رياضية متكاملة بمركز شباب شبرا النملة بالغربية ضمن مبادرة "بداية"

أكد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن إدارة تنفيذ المشروعات، ستقوم بعمل قافلة رياضية متكاملة بمركز شباب شبرا النملة بطنطا؛ وذلك يوم السبت القادم ‎26 أكتوبر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الإنسان المصري، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد الشرقاوي مدير عام إدارة الشباب والرياضة بطنطا أن القافلة تشمل ألعاب "كرة القدم- تنس الطاولة- البلياردو- والكونغ فو"، وتهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وشغل أوقات الفراغ، ورفع اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية.

وأضاف أن القافلة الرياضية جاءت تنفيذا لمشروع القوافل الرياضية، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان المصري.