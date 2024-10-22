النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل آليات التحقيق والتصرف بمشاركة 31 عضوًا

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل بعنوان: "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري، بمشاركة (٣١) عضوًا من أعضاء النيابة من درجتي مساعد ووكيل نيابة، تحت رعاية المستشارعبدالراضي صِدِّيق – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

واستهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالأعضاء الحضور، ونقل فيها خالص تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق – رئيس الهيئة للسيدات والأعضاء المشاركين في الدورة التدريبية، وتمنياته بأن تكون ورشة العمل قد أتت بثمارها المرجوة؛ بما من شأنه دعم أدائهم لرسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.

كما أوضح أن الهدف منها هو صقل قدرات الأعضاء وملكاتهم في آليات التحقيق والتصرف، من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتحديد الإشكاليات والمآخذ التي قد تطرأ أثناء التحقيقات، مؤكداً استمرار مركز التدريب القضائي في تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة، نحو عقد مزيد من الدورات التدريبية وورش العمل للأعضاء على مستوى جميع نيابات الجمهورية.

يذكر، أن برنامج ورشة العمل قد تناول عددًا من المُحاضرات في القضايا والتطبيقات العملية"، التي تفضل بإلقائها نُخبة مُتميزة من المُستشارين المُحاضرين، جاءت كالآتي وفقًا للترتيب الزمني:

المستشار الدكتور حسان هاشم – نائب رئيس الهيئة بمركز التدريب القضائي، المستشار الدكتورمحمد مسعود – الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار عصام أبو الروس – الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد رمضان – الوكيل العام الأول بإدارة التفتيش القضائي، المستشار الدكتور أيمن فخر الدين - الوكيل العام الأول بمركز التدريب القضائي، المستشار سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث الفنية.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم شهادات المشاركة في ورشة العمل للأعضاء الحضور.