الاتحاد الإنجليزي يكشف هوية حكم مباراة ليفربول وآرسنال

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن تعيين الحكم أنتوني تايلور لقيادة مباراة أرسنال ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتي ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويأتي اللقاء بعدما خسر أرسنال في الجولة الماضية أمام بورنموث بنتيجة 2-0، بينما حقق ليفربول فوزًا صعبًا على تشيلسي بنتيجة 2-1.

ليفربول يدخل المواجهة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير لمواجهة القمة بين الفريقين.