تفاصيل مداهمة الأمن مصنعًا للأدوية والفيتامينات المغشوشة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى صناعة الأدوية والفيتامينات المغشوشة بالقاهرة وقدرت قيمة المضبوطات بـ10 ملايين جنيه تقريباً.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير المغشوشة، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة توريدات "له معلومات جنائية"، وعاطل) بتصنيع الأدوية والفيتامينات المغشوشة بقصد الإتجار بها من خلال كونها مستوردة، واتخذا من مصنع "مستأجر" بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية كبيرة من العقاقير والأدوية والفيتامينات المغشوشة والمصنعة محلياً - كمية من الملصقات - مبلغ مالى)، وباستهداف المصنع المشار إليه، عُثر بداخله على (كمية كبيرة من العقاقير والأقراص والكبسولات الدوائية مختلفة الأنواع – المعدات والأدوات والملصقات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما أقرا بمضمون التحريات وأضافا بتحصلهما على الملصقات والعبوات المقلدة من إحدى المطابع الكائنة بمنطقة عين شمس بالقاهرة والتى يديرها (شخصان – مقيمان بمحافظة القاهرة).. وباستهداف المطبعة المشار إليها أمكن ضبط الشخصين وبحوزتهما (كمية من أغلفة الكرتون "مدون عليها أسماء عقاقير وأدوية مختلفة"- 3 ماكينات طباعة وتكسير ولصق "على الأدوية"- عدد من إسطمبات لطباعة منتجات أدوية مختلفة).

يشار إلى أن إجمالى عدد الأقراص الدوائية المضبوطة حوالى (1,6 مليون قرص) وتقدر قيمتها المالية (10 ملايين جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

