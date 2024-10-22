أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ميلان، اليوم الثلاثاء، نظيره كلوب بروج على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ألفارو موراتا تشكيل ميلان أمام كلوب بروج؛ إذ يبدأ رأس حربة في هجوم الفريق الإيطالي، ويعاونه الجناح البرتغالي رافائيل لياو والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويأمل الروسونيري تحقيق الفوز على ضيفه البلجيكي، من أجل تصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا، حيث تلقى خسارتين حتى الآن في البطولة.

ويحتل ميلان المركز الـ32 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بلا نقاط، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الـ21 وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل ميلان لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إميرسون رويال - فيكايو توموري - ماتيو جابيا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز - روبن لوفتس تشيك

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ألفارو موراتا - رافائيل لياو.