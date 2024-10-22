محمد الشرقاوي: عرائس «أكتوبر الذهبي» ترسيخ لعظمة النصر في وجدان الأطفال

قال المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إنه بحلول الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، يستعرض مشروع مسرح المواجهة والتجوال هذا العام عرض الأطفال «أكتوبر الذهبي» إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، الذى يعد من الأعمال المسرحية المهمة التى تم تدشينها فى العريش تزامنا مع احتفالات انتصارات أكتوبر العظيمة.

وأضاف الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن عرض أكتوبر الذهبي يهدف إلى تعريف النشء بأحداث الحرب وكيف تمكنت الدولة المصرية من تحقيق هذا النصر الكبير من خلال تكاتف الجهود، والاستفادة من العلم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دور أبناء مصر فى بناء قوة عسكرية حامية للوطن.

وأشار الشرقاوي إلى أن العرض يعكس بطولات الرموز العسكرية التى سطرت تاريخا مشرفا لمصر، فإن فكرة العروسة التي تروي هذه الملحمة تظل راسخة في أذهان الأطفال، حيث تلعب الثقافة والفنون دورا مهما فى تعزيز هذه الرسالة، وقد لاقى العرض نجاحا كبيرا فى كل من العريش ودمياط.

وأكد الشرقاوي، أن تظل فكرة استخدام العرائس كوسيلة لمخاطبة الأجيال الجديدة، الذين يفصلهم عن ذكرى انتصارات أكتوبر 51 عاما، راسخة فى ذاكرة الأطفال عبر العصور، ويتم ذلك من خلال الفن الحى، خاصةً المسرح الذي يعد وسيلة مؤثرة فى تشكيل الوعى والوجدان لدى الأطفال، حيث تلعب العرائس دورا محوريا فى التأثير على عقولهم وتنمية مشاعرهم.

«أكتوبر الذهبي» عرض يعكس العمل حالة إنسانية تجمع عدد من شخصيات العرائس المعروفة التي تروي قصص عن أبطال حرب أكتوبر والاستعداد للانتصار، ويتخللها مادة فيلمية مصورة لحرب أكتوبر المجيدة.

العرض فكرة الدكتور أسامة محمد علي، وكتابة رحمة محجوب، منار عز الدين، محمد عسكر، موسيقى ومؤثرات محمد عبدالوهاب الرافعي، سينوغرافيا شادي قطامش، أميرة عادل، مخرجان منفذان هاني عز، ورفعت ريان، وإخراج رضا حسنين.