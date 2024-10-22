رونالدو يقود تشكيل النصر السعودي أمام استقلال طهران الإيراني بدوري أبطال آسيا

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة استقلال طهران الإيراني.

يحتضن ملعب استاد راشد معقل نادي شباب الأهلي الإماراتي، مباراة النصر واستقلال طهران، التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة مجموعة الغرب، والتي تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام استقلال إيران؛ حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنخيلو بورجيس.

وقاد كريستيانو رونالدو فريق النصر لفوز كثير على الشباب، بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وكان نادي استقلال طهران أعلن يوم الجمعة الماضي، تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الأول.

وتقام مباراة استقلال طهران والنصر على ملعب محايد هو استاد راشد الخاص بنادي شباب الأهلي بدبي، وذلك بعد قرار نقل المباراة بسبب الأوضاع الحالية في إيران.

ويحتل النصر السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي استقلال طهران الإيراني في المرتبة الخامسة بـ3 نقاط.

تشكيل النصر السعودي لمواجهة استقلال طهران الإيراني

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - سالم النجدي

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أنخيلو بورجيس.