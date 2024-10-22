طلب إحاطة بشأن تشديد الرقابة على تعريفة المواصلات

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التنمية المحلية، بشأن تشديد الرقابة على تعريفة المواصلات بعد قرار ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات.

وطالبت راوية مختار، بضرورة تشديد الرقابة على تعريفة المواصلات بعد قرار ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات، خاصةً أن زيادة أسعار الوقود مستمرة حتى نهاية 2025 بشكل تدريجي.

وتابعت: «أثرت تلك الارتفاعات بشكل مباشر على زيادة سعر تعريفة المواصلات في كل المحافظات، وأيضًا على السلع بمختلف أنواعها وتأثّر سعر طن الحديد اليوم في سوق البناء، فإلى أي مدى تتوقف تلك الزيادات على المواطن، التي باتت مزعجة للكثير من الطبقات الاجتماعية في مصر ولم تكن تشكو في السابق لكنها أصبحت تشكو في هذه الآونة».

وأشارت «مختار»، إلى ضرورة المراقبة على التزام السائقين بسعر الأجرة المقرر رسميًا دون رفع على المواطن، ويجب على الحكومة دراسة تبعات تلك القرارات على المواطن، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار الذي طال كل السلع دون تراجع، بل أن الوضع أصبح أكثر تأزمًا.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بالرقابة على تعريفة المواصلات الفترة المُقبلة بعد زيادة أسعار الوقود والبنزين لمنع استغلال السائقين للمواطن.