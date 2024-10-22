باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء

قال عماد الرجبي، باحث في الاقتصاد السياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر شن حرب إبادة على البشر والحجر في قطاع غزة؛ إذ دمر المنشآت الاقتصادية، ثم مارس حرب تجويع للشعب، وهذا يدل على أن ما يحدث في قطاع غزة هو أمر مُمَنهج ومزيد من التصعيد من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف «الرجبي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن مستويات البطالة ارتفعت إلى أكثر من 80%، وأغلبية الأهالي تحت مستويات خط الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات إعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، شهد تراجعًا كثيرًا، إلى أكثر من 86%، فمُجمل التراجعات في الاقتصاد الفلسطيني بلغت أكثر من 35%، ومن ثم الاحتلال أرجع قطاع غزة عشرات السنوات إلى الوراء، هذا على المؤشرات الاقتصادية.