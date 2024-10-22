منتخب تونس يبدأ البحث عن مدرب جديد بعد رحيل البنزرتي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع المدير الفني فوزي البنزرتي بالتراضي، بعد توليه تدريب المنتخب الوطني للمرة الرابعة في مسيرته، منذ يونيو الماضي خلفًا لمنتصر الوحيشي.

قاد البنزرتي، الذي يبلغ من العمر 74 عامًا، نسور قرطاج في أربع مباريات فقط منذ توليه المسؤولية، وحقق خلالها انتصارين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر أخرى.

وأكد الاتحاد التونسي عبر موقعه الرسمي أن عقد البنزرتي قد انتهى بشكل ودي، دون الإعلان عن المدرب الذي سيخلفه في قيادة المنتخب.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض مواجهتين هامتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 خلال شهر نوفمبر المقبل ضد مدغشقر وغامبيا، حيث يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متفوقًا بنقطة واحدة على جزر القمر التي تأتي في المركز الثاني.