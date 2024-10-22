وصول عدد من الخيول المشتركة في بطولة مصر الدولية للفروسية.. صور

فى إطار الاستعداد والتجهيز لبطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم، والمقرر انطلاق فعالياتها من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجاري، على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي عدد من الخيول المقرر اشتراكها فى البطولة لدولتي قطر والإمارات وذلك لأول مرة؛ حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية.

وقد قامت القوات المسلحة بتسهيل استقبال الخيول ونقلهم وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لهم لتوفير كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية على أرض مصر.