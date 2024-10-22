محافظ البحيرة تتابع التزام سائقي دمنهور بتطبيق التعريفة الجديدة وخطوط السير

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة مدى تطبيق سائقي سيارات التاكسي والسيرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة والالتزام بخطوط السير وعدم تجزئة الخطوط، ضمن جهود المحافظة لتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات الصارمة حيال المخالفين.

وشملت الجولة شارع عبد السلام الشاذلي ومدخل المحافظة؛ حيث استوقفت المحافظ عددًا من سيارات التاكس والسرفيس والميكروباص ،ونأكدت من إلتزام السائقين بالأجرة المقررة واطمأنت من الركاب عن مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة لتجنب استغلالهم.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة إلتزام التاكس بالتعريفة المقررة وعدم تجزئة خطوط السير بالنسبة للسرفيس، مؤكدة الالتزام بخطوط السير المقررة.

كما دعت المواطنين إلى دفع الأجرة المحددة والالتزام بها.

وخلال الجولة تم رصد عدد من المخالفات، أبرزها عدم تشغيل العدادات والامتناع عن تطبيق التعريفة الجديدة، وأصدرت المحافظ توجيهات فورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين وتوفير خدمات نقل لائقة تتناسب مع احتياجاتهم.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إدارة المرور بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان استمرارية الالتزام، وحثت المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخطوط الساخنة المتاحة، مشيرة إلى أن المحافظة ستظل دائمًا في خدمة المواطنين وتسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وعدم المغالاة عليهم

وفي ختام جولتها، التقت محافظ البحيرة بعدد من المواطنين، واستمعَت إلى شكواهم ومطالبهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة حرصها على الاستجابة وسرعه بحث تلك المطالب بما يحقق راحة المواطنين ويساهم في تيسير حياتهم اليومية.