زي النهارده.. الإعلان عن تأسيس الحزب الوطني برئاسة مصطفي كامل

تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق٢٢ أكتوبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية المهمة، ونقدم لكم أبرزها:

أول محاولة ناجحة للقفز بالمظلة قام بها ‹أندري جاك غارنوران› مستعين بمنطاد هوائي.

وعام 1859 بدء التدخل الأسباني في المغرب

1873 - عقد تحالف بين الإمبراطوريات الألمانية و والروسية والنمساوية المجرية.

وعام ١٩٠٧ - الإعلان عن تأسيس للحزب الوطني المصري برئاسة مصطفي كامل.

وعام ١٩٤٠ ايطاليا أعلنت الحرب على اليونان في الحرب العالمية الثانية

وعام 1964 - رفض الأديب الفرنسيزجان بول سارترر استلام جائزة نوبل فية.

عام - النواب اللبنانيون يصادقون على اتفاق الطائف.

وعام ١٩٩٤ - الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية تكشف عن أن المنطقة المدمرة بيئيًا حول بحر ٱرال تمثل أسوأ كارثة بيئية في العالم، إذ توقع العلماء أن البحر سيتلاشى في غضون 25 سنة.

عام 2008- سفير الكويت بالعراق علي المؤمن يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس العراقى جلال طالبنجي ليكون أول سفير كويتي في العراق في 2 اغسطس عام 1990.



2015 -شاب سويدي يهاجم مدرسة ويقتل شخصين ويصيب آخرين ثم يقتل أثناء محاولة اعتقاله.



وعام2017-السلطات اليابانية تخلي أكثر من 380 ألف شخص من منازلهم تحسبا لإعصار لان.



وعام 2018-العثور.على سلسلة من الطرود المفخخة تستهدف معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .



وعام 2020 اغتيال الشيخ محمد عدنان الافيوني بانفجار عبوة ناسفة في سيارته.