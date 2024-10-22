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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثقافة تدشن قافلة لطلاب المدارس بأسيوط ضمن مبادرة "بداية".. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أولى فعاليات برنامج القوافل الثقافية للمدارس بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ضمن فعاليات وزارة الثقافة المقدمة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ونظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، بمدرسة الزهراء الابتدائية، تضمنت لقاء بعنوان "المشكلات التي تواجه الأبناء في سن المراهقة" تحدثت خلاله شيماء كامل، أخصائي ثقافي، تفصيليا عن مشكلة التنمر، وأساليب حل المشكلات، مقدمة عدة نصائح حول كيفية تنمية مهارات الذات وتعزيز الثقة بالنفس، واختتمت اللقاء بنقاش حول أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري.

أعقب ذلك ورشة لتعليم أساسيات كتابة القصة القصيرة للأديب عاطف العزازي، بجانب مناقشة مجموعة من الأعمال الأدبية للموهوبين.

وتواصلت الفعاليات المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع أسيوط، مع باقة من الورش الفنية والحرفية منها ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، تصميم شعار، تعليم التطريز بالخيط الملون، أساسيات الخط العربي، تصميم تابلوه من القماش وتزيينه بالصدف والخيش والحبال، بالإضافة إلى ورشة مشغولات يدوية بالخرز وتعليم كروشيه، وأساسيات فن التلي.

واختتم اليوم مع ورشة حكي تضمنت مناقشة قصص ذات قيم تربوية، ومسابقات ثقافية لعدد من الأطفال ذوي الهمم، وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.

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