الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.. كيف تختار الولايات المتحدة رئيسها؟

الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتجاوز مجرد احتساب الأصوات الشعبية، حيث يقوم الناخبون الأمريكيون بانتخاب 538 عضوًا في "المجمع الانتخابي"، وهو الذي يختار الرئيس في النهاية.

ورغم أن معظم الولايات تتبع نظام "الفائز يحصل على الكل"، إلا أن بعض الولايات تقسم أصواتها الانتخابية بنظام نسبي.

تُعد الولايات المتأرجحة محور التركيز في الانتخابات، حيث تتغير نتائجها بين الأحزاب، مما يجعلها حاسمة لتحديد الفائز.

وعلى الرغم من أن التصويت المبكر والتصويت عبر البريد أصبحا شائعين، فإن النتيجة الرسمية لا تُعد نهائية حتى يُصادق الكونجرس على الأصوات الانتخابية.

كيف يتم تحديد الفائز في الانتخابات الأمريكية؟

في بعض الأحيان، يمكن للمرشح أن يفوز بالرئاسة رغم خسارته في التصويت الشعبي. تعتمد النتيجة على أصوات المجمع الانتخابي، حيث تتطلب الفوز 270 صوتًا انتخابيًا، أي الأغلبية المطلقة من 538 صوتًا.

المنافسون الرئيسيون في سباق 2024

الحزب الديمقراطي: تقود نائبة الرئيس، كامالا هاريس، تذكرة الحزب بعد أن خلفت الرئيس جو بايدن في 21 يوليو. تبلغ هاريس من العمر 60 عامًا، واختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، البالغ من العمر 60 عامًا، كنائب لها.

الحزب الجمهوري: يسعى الرئيس السابق دونالد ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، للعودة إلى البيت الأبيض. اختار السيناتور من ولاية أوهايو جي دي فانس، 40 عامًا، نائبًا له.

حزب الخضر: تخوض جيل شتاين، التي سبق وترشحت في 2012 و2016، الانتخابات مرة أخرى كمرشحة عن حزب الخضر.

حزب الليبرتاري: يمثله تشيس أوليفر في سباق 2024.

روبرت كينيدي الابن: ابن المدعي العام السابق وابن شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، علّق حملته المستقلة وأعلن دعمه لدونالد ترامب.

نظام المجمع الانتخابي

لا يصوت الناخبون الأمريكيون بشكل مباشر للرئيس، بل يختارون مندوبين يُمثلونهم في المجمع الانتخابي.

ويتألف المجمع من 538 مندوبًا، يمثلون عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإضافة إلى ثلاثة مندوبين من واشنطن العاصمة.

كيفية حساب الأصوات الانتخابية: تحصل كل ولاية على عدد معين من المندوبين يتناسب مع تمثيلها في الكونغرس، على سبيل المثال، لدى كاليفورنيا 55 مندوبًا، بينما تملك الولايات الأصغر مثل داكوتا الشمالية 3 فقط.

الفائز يحصل على الكل: في معظم الولايات، يفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الشعبية بجميع الأصوات الانتخابية لتلك الولاية. الاستثناءات الوحيدة هي ولايتا مين ونبراسكا، اللتان تتبعان نظامًا نسبيًا لتوزيع الأصوات.

نتيجة لهذه الآلية، يمكن للمرشح أن يخسر التصويت الشعبي لكنه يفوز بالرئاسة عبر تأمين الأصوات الانتخابية اللازمة، كما حدث في انتخابات 2016 و2000.

التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد

أصبح التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد جزءًا مهمًا من الانتخابات.

في عام 2020، ازدادت نسبة التصويت عبر البريد بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث شكّلت 42% من إجمالي الأصوات، وفقًا لمختبر بيانات الانتخابات في معهد MIT.

في عام 2024، يُتوقع أن تستمر هذه الطرق كخيار رئيسي للناخبين، خاصة في الولايات التي لا تتطلب سببًا محددًا للتصويت المبكر.

عدّ الأصوات وإعلان النتائج

عادة ما تُعلن النتائج الأولية في ليلة الانتخابات، حيث تُغلق مراكز الاقتراع بين الساعة 6:00 مساءً و8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ومع ذلك، قد يتأخر الإعلان النهائي نتيجة لزيادة عدد الأصوات البريدية، خاصة في الولايات المتأرجحة ذات النتائج المتقاربة.

وفي انتخابات 2020، لم يتم إعلان فوز جو بايدن إلا بعد عدة أيام من فرز الأصوات.

الولايات المتأرجحة

تلعب الولايات المتأرجحة دورًا حاسمًا في تحديد الفائز بالانتخابات. تشمل هذه الولايات عادة ولايات مثل أريزونا، جورجيا، ميشيجان، نيفادا، بنسلفانيا، وويسكونسن، حيث لا تكون النتيجة محسومة لأحد الحزبين. تقوم الحملات الانتخابية بتركيز جهودها الدعائية في هذه الولايات لضمان الفوز بها.

انتخاب أعضاء الكونغرس

إلى جانب الانتخابات الرئاسية، يصوّت الأمريكيون أيضًا لاختيار أعضاء الكونغرس. في عام 2024، سيتم انتخاب 33 عضوًا في مجلس الشيوخ وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435.

بالإضافة إلى ذلك، ستُجرى انتخابات حكام في 11 ولاية وإقليمين، مع استفتاءات محلية في بعض الولايات مثل استفتاء حقوق الإجهاض في مونتانا وأريزونا.

وتتسم الانتخابات الأمريكية بالتعقيد، حيث تجمع بين الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس والاستفتاءات المحلية، مما يجعلها عملية ديناميكية تعكس طبيعة النظام الديمقراطي الأمريكي.