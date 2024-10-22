اليوم.. ختام فعاليات المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب بجامعة بني سويف

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي في مجال مكافحة الفساد لطلاب جامعة بني سويف بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد منصور نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتور هشام بشير منسق المبادرة بجامعة بني سويف، والدكتور مسعد الغايش بكلية السياسة والاقتصاد والمدرب المعتمد بالأكاديمية، والدكتورة سماح على بكلية الفنون التطبيقية والمدرب المعتمد بالأكاديمية.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن فعاليات البرنامج التدريبي نفذت على مدار ثلاثة أيام تضمنت جلسات تدريبية حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، والفساد والأمن القومى وأيضا الحوكمة والفساد فى القطاع الخاص، كما تم تدريب الطلاب على مهارات التواصل وأخلاقيات العمل ومهارات تقديم العروض وأعداد السيرة الذاتية، وريادة الأعمال، مثمناً دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في توعية الشباب المصري؛ لما له من دور مهم في مكافحة الفساد والوقاية منه باعتبارهم أمل مصر وقادة المستقبل.