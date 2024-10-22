"بحوث الصحراء" يبحث التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تحلية المياه

استقبل الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم Mr.Inaki Zurutuza- مدير تحلية المياه وإعادة الاستخدام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة HACH، لتبادل المعرفة في مجال تحلية المياه.

تضمنت الزيارة أيضًا جولة في المعمل المركزي للمركز ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض الإمكانيات المتعلقة بالتحاليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة والأجهزة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية.

وأشار Inaki إلى أن شركة Hach التي تأسست عام 1933 تعتبر رائدة في تطوير حلول مبتكرة لتحليل المياه بكفاءة وفاعلية، وتهدف الشركة إلى ضمان جودة المياه في جميع أنحاء العالم من خلال العمل الجماعي، وشراكات مع العملاء، وفريق من الخبراء المتحمسين، وحلول موثوقة وسهلة الاستخدام.

دعا Inaki الدكتور حسام شوقي لزيارة إسبانيا للاطلاع على طرق الري والزراعة، نظرًا لأنها مثالاً جيدًا في أوروبا، خاصةً في ظل ندرة المياه وكثرة الرمال. وقد رحب شوقي بالفكرة وأشار إلى أنه أرسل بعض المراجع ودراسات الحالة المتعلقة بمياه الشرب، مؤكدًا أن المركز يمتلك خبرات كبيرة في مجال تحلية المياه، ويعتبر مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع للمركز أحد أهم مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه.

1000097278

1000097302

1000097299

1000097275

1000097296

1000097281

1000097284

1000097290

1000097293