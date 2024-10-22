جيش الاحتلال يعتدي على المزارعين الفلسطينيين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الموسم الحالي هو الموسم الذهبي للفلسطينيين لقطف ثمار الزيتون، في هذه اللحظات توجه المزارعون لأراضيهم، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي حرقت وقطعت أشجار الزيتون.

وأضافت «السلامين»، خلال مراسلتها لقناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الصباح اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين وعلى أشجار الزيتون، إذا اعتدت على نحو 30 شجرة من الأشجار المعمرة التي تتراوح أعمارها ما بين 20 إلى 25 عاما، من قبل المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال.

وأكدت أنه في مناطق أخرى تم الاعتداء على بعض الأشجار التي تقسم بين خارج الجدار وداخل الجدار، إذ يُمنع على الفلسطينيين قص ثمار زيتون داخل الجدار، وهذا الذي أقامه الاحتلال وشق به شطري القطاع.

ولفتت إلى أنه يصعب على الفلسطينيين قطف ثمار الزيتون، إذ إن المستوطنين يعتدون على الفلسطينيين المتواجدين في أراضيهم، مشيرة إلى أن هيئة مقاومة الجدار أكدت في بعض الاحصائيات أن 80 ألف من الفلسطينيين لم يستطيعوا الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون، وهم يرتزقون من هذه الأراضي، لذلك هناك اعتداءات بالجملة على المزارعين وعلى الأراضي الفلسطينية.