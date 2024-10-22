قسم الطلائع بإدارة شباب بني مزار ينظم مسابقة فنية عن انتصارات أكتوبر

نفذ قسم الطلائع بإدارة شباب بني مزار الخطة الشهرية المعتمدة من قٍبل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا للنشاط الفني والمتمثلة في رسم لوحة فنية عن إنتصارات أكتوبر.

تأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة وذلك في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بتفعيل كافة الأنشطة والفاعليات المدرجة بخطط مراكز الشباب والتي تهدف إلي تفعيل دور مراكز الشباب كمؤسسات خدمية تسعي إلي إشراك كافة الشرائح المختلفة بالبيئة المحيطة.

شارك النشاط عدد 12مركز من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب بني مزار وهم بلة المستجدة ، بردونة الأشراف ، ابشاق ، شلقام ، بني صامت ، الجرنوس ، منشأة اليوسفى ، المدينة ، القيس ، صفط أبو جرج ، بني علي..

شارك رسم كل لوحة 3 طلائع ليصبح المشاركين 36 طليع من أعضاء مراكز الشباب.

حضر تنفيذ النشاط مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن ومسئولى قسم الطلائع بالإدارة ملاك جابر جيد ، مني محمد صابر قام معلم أول التربية الفنية نادر سمير شكري بتقييم الأعمال الفنية وإختيار المراكز الأُول منها لتكريمها وتوزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة.

يأتي ذلك بتوجيهات كلا من مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ووكلاء المديرية للشباب والرياضة وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن.