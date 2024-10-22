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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مسابقة فنية عن الطبيعة بمركز شباب لطف الله بمطاي ضمن مبادرة "بداية"

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نفذ مركز شباب لطف الله بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ من  أكتوبر ٢٠٢٤، مسابقة فنية "رسم" للطلائع عن الطبيعة، شارك فيها بمركز شباب لطف الله عدد ١٥ عضوا من الطلائع، حيث عبروا بأعمالهم عن جمال الطبيعة كما يتصورونه من خلال الأزهار والأشجار والمناظر الطبيعية.

في نهاية المسابقة، فاز ٤ أعضاء، وقد تم تنفيذ الفعالية بحضور مدير المركز ومشرفة النشاط الفني بمركز شباب لطف الله التي قامت بتقييم الأعمال.

تأتي هذه الفعالية ضمن توجيهات وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانشطة الفنية التي تحتفي بالطبيعة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ومتابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب والرياضة ومتابعة إدارة شباب مطاي سيد شلقامي.
 

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا