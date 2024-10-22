3 مشروبات يومية تسرع طريقك نحو السكري وأمراض القلب.. احذرها

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن ثلاثة مشروبات يومية شائعة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب؛ ما يستدعي الحذر في استهلاكها وهي كما يأتي:

1. المشروبات الغازية

تعتبر المشروبات الغازية من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، لكنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف. استهلاك هذه المشروبات بشكل منتظم يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب. كما أن السكر الزائد يعزز التهابات الجسم ويضر بالصحة العامة.

2. المشروبات المحلاة

بعض الأشخاص يفضلون تحلية المشروبات الطبيعية مثل العصائر بإضافة السكر، إلا أن ذلك يحول هذه المشروبات إلى مصادر غنية بالسعرات الحرارية. السكر المضاف يرفع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مفرط، مما يزيد من مقاومة الجسم للإنسولين، وهو أحد العوامل الرئيسية في تطور مرض السكري.

3. مشروبات الطاقة

رغم أنها تقدم دفعة سريعة من الطاقة بفضل محتواها العالي من الكافيين والسكر، إلا أن مشروبات الطاقة تحمل تأثيرات خطيرة على الصحة، فهي ترفع ضغط الدم بشكل ملحوظ وتزيد من استهلاك السعرات الحرارية، مما يؤثر سلبًا على صحة القلب ويزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة.

وينصح الخبراء بتقليل استهلاك هذه المشروبات، واستبدالها بالماء أو المشروبات الطبيعية غير المُحلَّاة.

كما يوصون بمراقبة كمية السكر المضاف في النظام الغذائي اليومي، من أجل الحفاظ على صحة القلب وتجنب تطور مرض السكري.