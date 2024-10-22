تكثيف تدريبات النسخة الثانية من «كابيتانو مصر» بملاعب المنيا

شهد مركز تدريب «كابيتانو مصر» النسخة الثانية والمقامة بملاعب مركز شباب سمالوط بالمنيا، تكثيف اعمال التدريب، والتى تنفذه وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية وقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و بالتنسيق مع الشركة المتحدة ، لتدشين المرحلة الأولى من مركز تدريب مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الكروية بمحافظة المنيا.

يقود تدريبات فريق كابيتانو مصر بمحافظة المنيا الكابتن هشام عبدالرسول المدير الفنى للمشروع ونجم مصر والمنتخب القومى السابق ، وإشراف عام مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

كما يضم الجهاز الفني والاداري بالمنيا الدكتور محمد حمدي المدير إلادارى للمشروع ،الكابتن أشرف يوسف مدرب ، الكابتن ناصر السيد مدرب حراس مرمى ، الدكتور هانى راضى طبيب ، الدكتور محمد مختار معد نفسي ، كابتن اسلم هشام معد بدنى ، عماد عبدالحليم منسق إعلامي.

جدير بالذكر أن تدريبات مركز كابيتانو مصر بالمنيا النسخة الثانية، والمقامة على ملعب مركز شباب سمالوط القانونى قد بدأت فى ديسمبر الماضي٢٠٢٣ ، بعدد ٢٠ لاعبا من محافظات المنيا وبنى سويف للفئة العمرية مواليد 2009 ،تم اختيارهم بعد العديد من الاختبارات والتدرييات على مدار عدة أشهر ، وبما يضمن تنمية وتطوير مهاراتهم الكروية وتحقيق أهداف المشروع، وقد تم توزيع طقم التدريب الصيفى الجديد اليوم على كافة اللاعبين المشاركين بالتدريب

ذكر "عكاشة" أن مشروع «كابيتانو مصر» واحد من المشروعات الكبيرة الذي يقدم من خلال وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة، لانتقاء عدد من الناشئين لتطوير قدراتهم ثقافياً ورياضيا، لكي يتم تسويقهم للداخل والخارج لتطوير منتخبات مصر القادمة، ومدها بمواهب واعدة تضيف إلى المنتخبات وتساهم في فوزها بالبطولات.