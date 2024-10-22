الليلة.. افتتاح معرض "رؤى إنسانية" بمتحف الفن الحديث

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان الكبير الراحل أحمد جاد بعنوان "رؤى إنسانية" 55 عاماً من الإبداع والعطاء؛ وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

يأتى الافتتاح الساعة 7 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2027 بقاعة الباب، بمتحف الفن المصرى الحديث بدار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 2 نوفمبر 2024.

يُعد النحات الراحل أحمد جاد، من المؤثرين فى حركة التشكيل المصرى الحديث، أقام العديد من المعارض المحلية والدولية منها الفردي والجماعي، مثل: معرض خاص متنقل بالقاهرة والسويس وأسوان وكفر الشيخ 1983، 1984، ومعرض خاص بالمكسيك والولايات المتحدة، معرض بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية 2002، ومعرض (اسكتش نحات وجرافيكي) بقاعة (نهضة مصر) بمركز محمود مختار الثقافى - متحف محمود مختار فبراير 2010، ولمعرض العام للفنون التشكيلية عام 1983ـ 1989ـ 1990ـ 1993 - 2014 - 2021 من ضمن المكرمين، والمعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة الـ 27 والـ 28.

وحصل أحمد جاد على العديد من الجوائز الدولية والمحلية أبرزها الجائزة الأولى والميدالية الذهبية فى فن النحت بترينالى الهند السابع 1991، والجائزة الأولى فى فن النحت صالون باريس 1996، وشهادة تقدير فى فعاليات سمبوزيوم النحت الأول الذى أقيم فى صنعاء - سبتمبر 2005.