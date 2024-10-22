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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شرطة الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بتهمة التخطيط لاغتيال عالم إسرائيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت شرطة الاحتلال عن اعتقال 7 فلسطينيين بتهمة التخطيط لاغتيال عالم إسرائيلي بالتنسيق مع إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، ويواجه سكان قطاع غزة قيودا إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، ويعانون مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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