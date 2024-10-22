محافظ المنوفية يشدد على إنهاء ملف التقنين وتسهيل الإجراءات في ملف التصالح

عقد اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء، وآلية العمل وما تم إنجازه علي أرض الواقع وتذليل العقبات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتخفيف العبء علي المواطنين، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بالملف، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.

استهل المحافظ اجتماعه بتسليط الضوء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي مخالفات البناء، والتي تضمنت بعض التسهيلات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتسريع الإجراءات والتسهيل علي المواطنين.

وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي أن ملف التصالح له أولوية أولي علي أجندة منظومة العمل، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حث المواطنين على الاستفادة بقانون التصالح الجديد والمتابعة اللحظية للملفات المقدمة والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة.

فيما تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وغير الصالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف، مشدداً علي ضرورة تضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات المخالفة وغير الصالحة للتقنين.

كما شدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات الإشغالات والنظافة العامة بنطاق المراكز والمدن والاحياء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين وتحسين جودة الخدمات.

وتناول الإجتماع عرض الموقف التنفيذى لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية ، وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود ووضع خطة عمل لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت، مؤكداً على إختيار عناصر كفء للملفات المهمة تكون قادرة على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول الميدانى للتعرف على شكاواهم ومطالبهم وتطبيق روح القانون تيسيراً عليهم وبما يحقق الصالح العام.