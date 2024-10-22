«أجراس الدم» تمزج بين ماكبث وعطيل في ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

شهد مسرح الغد، العرض المسرحي «أجراس الدم » من العراق للمخرج حيدر حليم، ضمن فعاليات الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، «دورة الأستاذ.. فؤاد المهندس»، التي تستمر حتى الجمعة المقبل 25 أكتوبر الجاري.

ويقدم عرض «أجراس الدم» من خلال المزج بين الصورة واللغة الكلامية والجسد فكرة الموت بطريقة عبثية دائرية لا تزول هذه الفكرة التي ترافقنا دائمًا.. وهي محددة في العرض المسرحي ببعد زمني يمتد من العصر الإلزابيثي إلى يومنا هذا.

والنص للعرض المسرحي إعداد من نصين عالميين للمسرحي ويلم شكسبير، وهما «ماكبث وعطيل»، ومزج المخرج بين هذين النصين ليكون له أفق واسعة في التجريب، وتبقى الرسالة التي تبعثها تلك الشخصيات داخل العرض هي رسالة تحذيرية للموت الدائر، ومحاولة لإيجاد المعنى للجوهري للحياة.

«أجراس الدم» قدمتها كلية الفنون الجميلة، جامعة القادسية، قسم الفنون المسرحية، تأليف وإخراج حيدر حليم، وتمثيل منتظر فريد، مصطفى أحمد، روان رياض، موسيقى كاظم منديل، تقنيات العرض مصطفى عبد الستار، إشراف د. مهند العميدي.

وتتشكل لجنة التحكيم للملتقى من الدكتورة رانيا فتح الله، والناقدة أسماء حجازي من مصر، والبروفيسور فيليب جيجيه بولون من فرنسا، والدكتورة نیكار حسيب من النمسا، والفنان شامال أمين من النمسا.

وتتشكل اللجنة العليا للملتقى برئاسة الدكتور حسام بدراوي، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتورة سمر سعيد، أمين عام الملتقى، والدكتورة أمل صديق عفيفي.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلق في أكتوبر 2018 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.