مياه المنوفية: محطة معالجة قويسنا تفوز بالمركز الأول فى السيطرة على تسرب الكلور

أعلن المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية حصول محطة معالجة قويسنا علي المركز الأول علي مستوى محطات فرع قويسنا في مسابقة السيطرة على تسريب الكلور في إطار مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة.

وقال: تهدف المسابقة إلي خلق روح منافسة إيحابية بين العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية للحد من المخاطر والسيطرة عليها في كافة المحطات والشبكات واستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور.

وأكد، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، فى كافة مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ المشروعات، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.

وأوضح، أن فعاليات "المسابقة الداخلية في التعامل مع تسرب الكلور " التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بكافة الأفرع التابعة للشركة تهدف لخلق روح منافسة إيجابية بين العاملين بجميع الأفرع التابعة والتوعية بأهمية الحفاظ على تطبيق تعليمات السلامة والصحه المهنية .