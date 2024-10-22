الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق أصيب إثر شروعه فى إنهاء حياته

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة سائق عبر شروعه فى الانتحار عن طريق القفز بمياه النيل، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للسائق.

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم إنقاذه، وتبين أنه سائق أقدم على محاولة إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية، وجرى نقله مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.