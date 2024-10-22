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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

لقاءات تثقيفية وورش فنية متنوعة للأطفال بثقافة الإسماعيلية.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فى إطار خطة وزارة الثقافة.

وأقامت مكتبة علي الراعي بالريّاح محاضرة بعنوان "من التحرير إلى البناء" تناولت خلالها منى عبد المنعم، من وزارة التضامن، مفهوم التنمية المجتمعية، موضحة أهميتها ودور الدولة في دعم وتمكين المرأة في المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتواصلت الفعاليات المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د. شعيب خلف، مع لقاء بمكتبة أبو صوير بعنوان "نيلنا الجميل"، للتعريف بأهمية نهر النيل، والتأكيد على ضرورة الحفاظ علىه باعتباره شريان الحياة وأصل الحضارة المصرية، تلاه ورشة تصميم لوحات فنية معبرة، وذلك ضمن نشاط دوري المكتبات الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة للأطفال في موسمه الثاني.

فيما أقام فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، مسابقة للقراءة ببيت ثقافة التل الكبير، هذا بالإضافة إلى ورشة تصميم لوحات فنية تعبر عن مظاهر نصر أكتوبر المجيد بمكتبة القصاصين الثقافية بحضور عدد من طلاب المدرسة الإعدادية الجديدة.

 

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فرع ثقافة الإسماعيلية لهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة من التحرير إلى البناء أهداف التنمية المستدامة