محافظ أسوان بتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد بمدينة أبو سمبل السياحية

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل مدينة أبو سمبل السياحية حيث تفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد رافقه سيد سعدى رئيس المدينة، وشعبان حسين مدير الفرق الفنية بهيئة قصور الثقافة .

إثراء المنظومة الثقافية والفنية بأبو سمبل

أكد المحافظ على ضرورة الاستثمار الأمثل لما يمتلكه من مقومات هائلة تساهم بشكل مباشر فى إثراء المنظومة الثقافية والفنية بأبو سمبل ذات الشهرة العالمية وحاضنة مهرجان تعامد الشمس.

وأثناء الجولة التفقدية استمع الدكتور إسماعيل كمال لشرح تفصيلى عن محتوياته حيث أنه مقام على مساحة 5170 م2، ويضم الدور الأرضى منه غرفة مبيت، و2 عنبر مبيت وانتظار، فيما يضم الدور العلوى 8 غرف مبيت مزدوج، ومعرضا للفنون التشكيلية، فضلاً عن مساحات مخصصة لأنشطة الطفل والمرأة والحرف اليدوية، وأوفيس، علاوة على المكتبة العامة، ونادى للآدب، وآخر للتكنولوجيا، ومكاتب إدارية، وقاعة لكبار الزوار وغرف مخصصة للإستعلامات والأمن والمولد واللوحات والإسقاط وتغيير الملابس لعدد 2 فنانين وفنانات، وكذا دورات مياه للرجال والسيدات، وهو الذى يتكامل مع منظومة الحماية المدنية والمداخل الأمامية والخلفية واللاندسكيب.

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