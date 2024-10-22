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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الشاطئية يفوز على المغرب بثلاثية في أمم أفريقيا ويتصدر مجموعته

منتخب مصر
منتخب مصر
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فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة الكابتن مصطفى لطفي على نظيره منتخب المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الاخيرة بدور المجموعات  ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٥ التى تستضيفها الغردقة في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ اكتوبر الجاري.

وكان منتخب مصر صعد رسميا إلى دور النصف نهائي عقب الفوز على منتخبي غانا وتنزانيا وحصوله على ٦ نقاط ، وهو مادفع الجهاز الفني إلى إراحة لاعبيه الأساسيين خلال مباراة المغرب للحفاظ عليهم من الإصابة خاصة بعد تأكد غياب الحارس إبراهيم حسن بسبب إصابته بتمزق عضلي شديد في مباراة تنزانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، وإبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفى أحمد، وحسان محمد، وأحمد الشحات، وهيثم كوستا، ومحمد عبدالنبي، والحسينى طه، وعبدالرحمن الشافعى، وإسماعيل بهجت، وحسام باولو، وأحمد إيشا، وأحمد تمساح، ومحمود عماد.

منتخب الشاطئية المغرب يتصدر مجموعته منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية احمد محمدي