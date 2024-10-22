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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل منسق مبادرة حياة كريمة

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المهندس محمد عادل منسق مبادرة حياه كريمة بمحافظة قنا.

أشاد رئيس الجامعة بكافة المجهودات التي تبذلها القيادة السياسية وكافة مؤسسات واجهزه الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المبادرة الوطنية "حياه كريمة" والتي تستهدف الفئات المجتمعية الاكثر احتياجا.

وأضاف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى بناء الإنسان المصري والاستثمار فيه، وتتضمن العديد من الأفكار البنَّاءة والمقترحات النوعية التي تهدف إلى تكريم الإنسان المصري والحفاظ على كرامته.

وأشار المهندس محمد عادل إلى ما قامت به جامعة جنوب الوادي من خدمات مجتمعية على مدار سنوات في مختلف التخصصات والمجالات كما تحدث عن بعض الأنشطة التى سوف تقوم بها المبادرة داخل الجامعة.

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