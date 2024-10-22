"ولد فكرة مشروعك" في ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، التابع لقطاع البحث الأكاديمي، ورشة عمل بعنوان "ولد فكرة مشروعك"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، وذلك يومي 27 و 28 أكتوبر 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات (E) بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، وتجهيزهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحديد الفكرة المناسبة لمشروعاتهم في عالم ريادة الأعمال المتغير والمتسارع حيث تُعدّ الفكرة القوية والمبتكرة حجر الأساس لبناء مشروع ناجح. ومن خلال هذه الورشة، يتم مساعدة المشاركين على اكتشاف مصادر الأفكار المبدعة، وتحليل احتياجات السوق، وتحديد الفرص المتاحة في مجالات مختلفة. كما تتناول كيفية تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع مستدامة تخدم احتياجات المجتمع وتلبية طموحاتهم.

ومن الشروط الواجب توافرها لدي المتقدمين للمشاركة بالبرنامج التدريبي أن يكون عمر المتقدم بين 21 إلى 35 سنة، أن يكون لدي المتقدمين الرغبة في التعلم والتطوير وعلى الراغبين في التسجيل من الجنسين استخدام الرابط ادناه.

https://docs.google.com/forms/d/1DhpnDlHGfjfmkpfzxZghjL5Qwf21XwreRlzoYAk2CNk/edit

يرجي العلم بأن عدد المشاركين بالتدريب محدود، وآخر موعد للتسجيل بالبرنامج التدريبي هو يوم الخميس 24 اكتوبر 2024، وسوف يتم اخطار المشاركين الذين وقع الاختيار عليهم للمشاركة بالبرنامج تليفونيًا يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 .