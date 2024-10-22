الخميس.. انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة لفن الخط العربي

تنطلق الخميس القادم فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي (دورة الخطاط الكبير محمد حمام)، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي مساعد الوزير للمشروعات الثقافية والمشرف على قطاع الصندوق، تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

الملتقى - والذي يُعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي - تحمل شعار "بناء يتجدد".

يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتراث الثقافي والهوية المصرية والعربية، حيث صرح الفنان الكبير محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى، أن مصر نجحت في تسجيل الخط العربي على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي، بعد أن تم تقديم ملف شاركت مصر في اعداده مع (١٦) دولة، مما يعد انجازا جديدا في مجال صون الهوية العربية باعتبار الخط العربي من أهم مفردات الحضارة الاسلامية والعربية.

وأكد "بغدادي" على أن اختيار شعار الدورة ـ بناء يتجدد- يأتي ضمن رؤية وزارة الثقافة المصرية في إبراز الصورة الحضارية لبناء الإنسان.

يتضمن الملتقى هذا العام عدة فعاليات مميزة: حيث تبدأ فعاليات الدورة الجديدة في السابعة مساء الخميس (24 أكتوبر) بافتتاح المعرض العام للخط العربي داخل قصر الفنون بساحة الأوبرا، حيث يشارك بالملتقى 160 فنان وفنانة من 16 دولة عربية وأجنبية وهى: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، المملكة العربية السعودية، الهند، لبنان، بولندا، سلطنة عمان، العراق، الصين، سوريا، إندونيسيا، المغرب، تايلاند، ليبيا، إيطاليا، اليمن.

بلغ عدد المشاركين فى المسابقة الرسمية للملتقى؛ 80 متسابقا من مصر، و31 متسابقا أجنبيا وعربيا، بالإضافة إلى دعوة مجموعة من كبار الخطاطين وضيوف الشرف والمكرمين، بالإضافة للمتدربين المشاركين من مدرسة خضير البورسعيدى للخط العربي بالقاهرة وعددهم 35 طالبا وطالبة.

كما تتضمن الفعاليات ندوة علمية دولية تقام بسينما الهناجر في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر وتناقش وتعرض عدة أبحاث اكاديمية تتعلق بفنون الخط العربي، بالإضافة إلى ورش عمل فنية متخصصة تقدم تجارب عملية غنية المهتمين بالخط العربي.

ومن المقرر ان يشهد المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية ختام فعاليات الملتقى في السابعة من مساء الاحد 27 اكتوبر.