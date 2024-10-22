محافظ قنا: انتهاء 37 كيلو متر من أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الغربي

عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي ازدواج طريق « قنا– الأقصر» الصحراوي الغربي الذى ينفذه جهاز تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروع كوبرى فرشوط العلوى.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الحفناوى رئيس جهاز التعمير بقنا ، والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للمنطقة الثامنة، والمهندس عبدالرحيم محمد مدير عام التنفيذ والصيانة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مشروع ازدواج طريق « قنا– الأقصر» الصحراوي الغربي يجرى تنفيذه بطول 50 كم وسيضم 3 حارات مرورية فى كل إتجاه، وتم الإنتهاء من تنفيذ مسافة 37 كيلو متر وجارى العمل بمناطق تداخلات الطريق الانشائى مع الطريق القائم وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم، مؤكدا أن مشروع الازدواج يعد جزء من جهود الدولة نحو تحسين البنية التحتية والنقل بالمحافظة، ومن ثم سوف يسهم في تقليل الحوادث على الطريق من خلال إضافة مسار إضافي في كل إتجاه، مما يقلل من الازدحام ويزيد من كفاءة الحركة المرورية و زيادة معدلات الأمان لحركة السيارات، والحد من الحوادث المرورية.

وأضاف عبد الحليم، بأن ازدواج الطريق سوف يسهم في تنشيط حركه السياحة والإستثمار، كونه يربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي عن طريق محور الشهيد باسم فكرى، مشددا على ضرورة وضع برنامج زمنى محدد لانتهاء من كافة الأعمال.

وتابع محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 95 % من أعمال مشروع إنشاء الكوبري العلوي أعلي مزلقان سكة حديد فرشوط بطول 500 متر طولي، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع في تقليل الحوادث الناتجة عن عبور المواطنين والسير على مزلقانات السكة الحديد، مما يسهم في الحفاظ على الأرواح ويعزز من السلامة العامة، الأمر الذى يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة آمنة أثناء عبور المواطنين شريط السكك الحديديه.

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