مياه الإسكندرية: ضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق بسبب كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ضعف وإنقطاع المياه عن مناطق (القبارى - الدخيلة - العجمى حتي ك 21).

وأرجعت الشركة سبب الضعف والإنقطاع نظرا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر (1000مم) (شارع 218 - القبارى).

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر توجهت فرق الصيانة لإحتواء الكسر ومن المتوقع الإنتهاء خلال 6 ساعات.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.