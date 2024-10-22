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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "المعتمدية، وبرك الخيام، وعزبة العسيلي، وناهيا"، لمدة ٨ ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٥/ ١٠ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق  ٢٦/ ١٠ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه قطر  ٤٠٠ مم، والمتعارض مع محور ناهيا بشارع ناهيا بولاق ضمن أعمال تطوير امتداد محور أحمد عرابي.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتاثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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