فريق التصنيف الدولي للجامعات المستدامة بجامعة سوهاج يعقد اجتماعه التحضيري الثاني

عقدت جامعة سوهاج اجتماعًا تحضيريًا للوقوف علي ما تم انجازه في تجهيز وإعداد الملفات المطلوبة للمشاركة في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة المنسق العام لملف الجامعة وأعضاء الفريق.

وأكد النعماني أن الجامعة تقدم الدعم الكامل لأنشطة الاستدامة في كافة المجالات لكي تتواكب مع مبادرة رئيس الجمهورية (بداية) وأيضاً مبادرة (اتحضر للأخضر)، والتي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، و رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور خالد عمران أن الجامعة سوف تستمر في العمل على أن يبقى حرمها حرما نظيفاً ومحافظاً على معايير الاستدامة مثل المباني المستدامة، التقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة، ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ،الحفاظ على الغطاء ألاخضر، تخفيض انبعاثات الكربون، الحد من الضوضاء، التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى التحول الرقمي في جميع المعاملات لتقليل استخدام الورق والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة.

وأشاد الدكتور حمدي حسانين بالمجهودات التي يبذلها منسقي المعايير و أعضاء اللجنة قد بذلوا مجهودات كبيرة، مما حقق نسبة انجاز في فترة قصيرة في كل الملفات، حيث انتهي الدكتور محمد يوسف من تجهيز متطلبات معيار البنية التحتية، الدكتورة نجلاء يوسف تم انجاز المتطلبات المتبقية لإكتمال معيار ادارة المخلفات، وقام الدكتور ياسر شحاتة بتوفير المستندات اللازمة، بينما قامت ثريا أبو حجي بالمركز الاعلامي بإمداد بالأخبار والصور والفيديوهات المطلوبة، وقام كلاً من طه الهلالي وهبة عادل بوضع الخطوط العريضة لتحديث الموقع الإلكتروني، مشيراً إلى أن باقي الأعضاء جاري استكمالهم المتبقي من الملفات المطلوبة.

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