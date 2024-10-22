نشاط رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الأربعاء، رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية عليى فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمي والصغري 21 درجة .