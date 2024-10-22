السوبر المصري.. القانون الإماراتي يهدد ثلاثي الزمالك بالترحيل والصلح ينهي الأزمة

كشف مصدر خاص أن أزمة الثلاثي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لاعبي الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة ما زالت تُلقي بظلالها على أجواء بطولة السوبر المحلي الذي تنظمه حاليا دولة الامارات العربية المتحدة بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن موقف ثلاثي الزمالك المحتجز حاليًا فى الإمارات للعرض علي النيابة يزداد سوء بعد الاعتداء علي موظف الأمن بعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز؛ لأن دولة الإمارات تنفذ القانون على الجميع والمخطئ يتحمل نتيجة أفعاله.

وأشار المصدر إلى أن الأمور قد تنتهي بترحيل ثلاثي الزمالك إذا لزم الأمر.

وتابع المصدر أن تنازل فرد الأمن مع الثلاثي والتنازل أمام النيابة ينهي الأزمة.

وتشهد الساعات القليلة المقبلة صدور قرار من النيابة فى الإمارات حول مصير ثلاثي الزمالك.

ويخضع اللاعبان للتحقيق في النيابة الإماراتية بسبب اعتدائهما على أحد أفراد الأمن عقب مباراة بيراميدز، إلى جانب عبدالواحد السيد، مدير الكرة.

ويعتزم الزمالك فرض عقوبات على الثنائي، تشمل خصم جزء من مستحقاتهما المالية.

وتواصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك من أجل إنهاء أزمة لاعبي الزمالك مع فرد الأمن بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كاس السوبر المحلي وما ترتب عليها من أحداث، وفي نفس السياق قام خالد الدرندلي صباح اليوم بزيارة لاعبي الزمالك فى النيابة لاحتواء الأزمة.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر خاص، عن أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أكدت عدم انسحاب الزمالك من نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، وخوض اللقاء الخميس المقبل، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي رفضت انسحاب الزمالك من نهائي السوبر نظرا للعلاقات القوية التي تربط مصر والإمارات.

وأشار المصدر، إلى إن وزارة الشباب والرياضة ترفض أي سلوك غير رياضي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو أي تجاوزات.

وكان أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أعلن، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقد اجتماع عاجل بين الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق ورئيس بعثة الفريق، لبحث قرار الانسحاب من بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا القرار بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط الكبيرة التي تتعرض لها بعثة الفريق، وتجدر الإشارة إلى أن الكابتن حسين لبيب والدكتور حسام المندوه يتواجدان في قسم الشرطة منذ صباح أمس الإثنين، بعد قرار المسؤولين باحتجاز بعض لاعبي الفريق، وأكدت إدارة النادي إصرارها على الوقوف بجانب اللاعبين وعدم التخلي عنهم.

وفي الوقت نفسه، يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري مساء الخميس.