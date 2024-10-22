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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أزمة نفسية تدفع سائقا للقفز في مياه النيل بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في إنقاذ سائق أقدم على إنهاء حياته قفزًا في مياه النيل لمروره بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم إنقاذه، وتبين أنه سائق أقدم على محاولة إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية، وجرى نقله مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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