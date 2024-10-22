وزير الشباب يبحث مع صندوق دعم الرياضة إنشاء مركز للتميز وتطوير الأداء

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء صندوق دعم الرياضة المصري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إنشاء مركز للتميز وتطوير الأداء الرياضي في مصر، بحضور سامح الترجمان عضو مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصري، عبر تقنية الاتصال المرئي، والدكتور عماد البناني العضو المنتدب الفني للصندوق.

تناول الاجتماع كافة جوانب المشروع الخاصة بالمركز فيما يخص القياسات البدنية والنفسية للاعبين ورؤية الخبراء فيما يتعلق بالبرامج التدريبية وتدريب المتدربين علي طريقه أخذ القياسات.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن إنشاء هذا المركز يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الرياضة المصرية وتطويرها، ورفع مستوى الرياضة المصرية إلى آفاق جديدة، من خلال توفير بيئة مثالية للرياضيين المصريين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتحقيق نتائج مشرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الهدف من هذا المركز هو تطوير برامج تدريبية مكثفة وشاملة، يقدمها نخبة من المدربين والخبراء، لتلبية احتياجات الرياضيين في مختلف المراحل العمرية، بالإضافة إلى تشجيع إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة، بهدف تطوير أداء الرياضيين وتحسين نتائجهم، بجانب توفير الدعم للرياضيين الموهوبين، لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم والتغلب على التحديات التي يواجهونها.

ووجه وزير الرياضة بضرورة عقد اجتماع في أقرب وقت مع الخبراء والمتخصصين لوضوع التصور الكامل للمشروع، لعرضها علي مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصري في أول اجتماع.