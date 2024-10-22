إعلام دمنهور ينظم ندوة حول أهمية مشاركة الشباب في تفعيل المبادرات الرئاسية

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي، بالتعاون مع جامعة دمنهور ومديرية التربية والتعليم والمجلس القومي للسكان ندوة حول (أهمية مشاركة الشباب في تفعيل المبادرات الرئاسية)، وذلك بمدرسة عمر مكرم الثانوية بنين بدمنهور، حاضر فيها الدكتورة شيماء حلمي، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور، الدكتور صالح إبراهيم علي، مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحيرة.

تناولت الندوة أهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية والتي تعتبر من الأدوات الفعالة التي تستخدمها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية بالإضافة إلى تمكين الشباب والذي يتم من خلال اشراكهم في المبادرات الرئاسية واعطائهم الفرصة للمساهمة في تشكيل مستقبلهم وبناء قادة قادرين على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

كما تم خلال الندوة استعراض جهود بعض المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة كمبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير العشوائيات ومبادرات التعليم والتحول الرقمي والتغذية السليمة.