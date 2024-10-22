استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" بسوهاج

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، استمرار جهود المديريات والقطاعات المختلفة بالمحافظة في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت فعالياتها 17 سبتمبر الماضي، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتي تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، الملتقي التنظيمي الأول لحملة "بشبابها" بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، وذلك بنادي محليات سوهاج بمدينة ناصر، بالإضافة إلى تنظيم 6 فعاليات أخرى بمراكز شباب "البطاخ، الري، سلامون، وقاعة مديرية الشباب والرياضة، شملت، "أنشطة كشفية، وشعبة البيئي وأندية المناخ، وشعبة الإنشاد، ونادي العلوم والتكنولوجيا، وتدريب ريادة الأعمال التأسيس القانوني للشركات"، واستفاد منها 126 من شباب وأبناء المحافظة.

ونظمت مديرية الصحة بسوهاج عددًا من الأنشطة والفعاليات والقوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك في مجال "الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، علاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، فحص المقبلين على الزواج، الرعاية الصحية لكبار السن، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، قلبك أمانة، خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، خدمات الطب الوقائي والتطعيمات، الخدمات العلاجية والقوافل العلاجية، خدمات مكافحة الأمراض المتوطنة"، واستفاد منها 59 ألف 315 مواطن.

وقامت مديرية التربية والتعليم بتنظيم 19 نشاط وفعالية، شملت ندوات وفعاليات عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبرنامج التوعية بالدمج لمديري المدارس، ولقاءات توعوية تثقيفية، استفاد منها 5405 طالب ومعلم ومدير مدرسة، ونظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع مديرية العمل مبادرة "ادرب اتأهل" بساقلتة وطما، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور 154 مواطن.

وقامت مديرية الطب البيطري بتنفيذ 46 فعالية منها قوافل بيطرية علاجية، ومسح تناسلي، وحملات تفتيش على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، وحملات تطعيم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، استهدفت قرى ومراكز المحافظة.



ونظمت مديرية الزارعة 5 فعاليات بقرى "المدمر بطما، وشطورة، وجمعية بندر بطهطا، وحلوان بدار السلام، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بندر سوهاج"، وتضمنت ندوة إرشادية عن مكافحة القوارض، دورة تدريبية عن تدوير المخلفات الزراعية وإدارة المشاتل، وندوة إرشادية عن زراعة القمح، وندوات ثقافة سكانية"، استفاد منها 136 مزارع.

فيما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، 18 فعالية بمركزي "جهينة، والبلينا"، عبارة عن ندوات توعوية لطلاب المدارس، وترشيد استهلاك المياه"، استفاد منها 3414 من المواطنين والطلاب، كما نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج ندوات بجميع مراكز المحافظة عن "المحافظة على المال العام"، استفاد منها 20 ألف مواطن.

فيما قامت مديرية العمل بتنظيم 7 فعاليات، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية "، تضمنت برامج تدريبية على "المخبوزات، الخياطة، الكهرباء، مشغولات، صيانة المحمول، المساحة، السباكة، التبريد والتكييف، استفاد منها شباب وأبناء سوهاج، وقام فرع التأمين الصحي بسوهاج بتنظيم فعاليتين، عبارة عن "بدء العمل بلجنة جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الهلال بسوهاج يستفيد منها أكثر من 2.7 مليون مواطن، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لتلاميذ الصف الأول الإعدادي"، استفاد منها 621 طالب وطالبة.

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